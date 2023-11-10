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ФСБ: В ДНР задержан украинец за организацию заказного убийства (ВИДЕО)

ФСБ: В ДНР задержан украинец за организацию заказного убийства (ВИДЕО)

Сотрудники ФСБ в ДНР задержали украинца по подозрению в организации заказного убийства. Как сообщает ведомство задержанный, находясь за границей, организовал покушение на директора одного из производственных объединений Мариуполя.

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