Нацизм должен сожрать сам себя

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Немцам деваться некуда , их путь уже предопределён Все последние реалии заставят их пойти по пути Сары Вагенкнехт , только она сможет восстановить отношения с Россией , а это последняя палочка -выручалочка для возврата положительной экономики , за ней строго и без сомнений потянется Франция , тоже зависящая от РФ и Казахстана , далее просто посыпится НАТО и страны побегут из него , вставая в очередь в новую систему альянса БРИКС , которую надо сейчас укреплять создавая прочную финансовую , законодательную , военную , правовую и др. мировые организации дублирующие и не подвластные англосаксам , а валюту перевести в электронный числовой независимый нейтральный вид с одним эквивалентом , который ни одна страна не сможет использовать как рычаг давления на кого -либо . Вот тогда мир заставит США ответить за каждый доллар , отдавая свои долги странам и своим налогоплательщикам , а мировой суд будет наконец-то заставлять всех англосаксов отдавать наворованное