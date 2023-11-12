Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 857 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Зязев
    Урок на будущее: "Избыточное критиканство всегда ведёт к кретинизму! Чтобы обрести право критиковать, нужно хоть что-...Пять лет колонии
  • Вера Касьянова
    Ничтожество...Пять лет колонии
  • Юрий Золотарев
    Дурень - Сёма Слепаков!Пять лет колонии

Нацизм должен сожрать сам себя

Отрывок  из  новой  большой,  важной  и   оптимистичной  статьи  ребе  Ищенко.В отношении Гитлера и Германии каждый из союзников придерживался одной и той же позиции - только капитуляция.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Отбросить их подальше от наших границ и все. пусть они там дальше как хотят.
Ответить
14 час.
J
Jubar
Ответить
13 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Немцам деваться некуда , их путь уже предопределён Все последние реалии заставят их пойти по пути Сары Вагенкнехт , только она сможет восстановить отношения с Россией , а это последняя палочка -выручалочка для возврата положительной экономики , за ней строго и без сомнений потянется Франция , тоже зависящая от РФ и Казахстана , далее просто посыпится НАТО и страны побегут из него , вставая в очередь в новую систему альянса БРИКС , которую надо сейчас укреплять создавая прочную финансовую , законодательную , военную , правовую и др. мировые организации дублирующие и не подвластные англосаксам , а валюту перевести в электронный числовой независимый нейтральный вид с одним эквивалентом , который ни одна страна не сможет использовать как рычаг давления на кого -либо . Вот тогда мир заставит США ответить за каждый доллар , отдавая свои долги странам и своим налогоплательщикам , а мировой суд будет наконец-то заставлять всех англосаксов отдавать наворованное
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх