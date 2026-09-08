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Павлюченко: «Сафонов заслуживает получить приз лучшему вратарю года. Посмотрите, что он выиграл»

Павлюченко: «Сафонов заслуживает получить приз лучшему вратарю года. Посмотрите, что он выиграл»

Экс-нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался о включении Матвея Сафонова из «ПСЖ» в число топ-10 номинантов на приз лучшему вратарю 2026 года по версии France Football.

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