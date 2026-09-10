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Шум, который не стоит на месте: инженерные границы пассивной акустической классификаци

Шум, который не стоит на месте: инженерные границы пассивной акустической классификаци

От SOSUS 1954 года до китайской базы данных 2026-го — одна задача, одно ограничениеПод водой нет света, зато есть звук.

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