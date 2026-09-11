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Мы соседи по планете

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8 мультфильмов Гарри Бардина, которые стоит посмотреть

8 мультфильмов Гарри Бардина, которые стоит посмотреть

Гарри Бардин — режиссёр, который не умеет рисовать. Он пришёл на «Союзмультфильм» актёром, а за 50 лет в профессии собрал около 60 международных наград, пять «Ник» и единственную в истории советской мультипликации «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

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