СК возбудил дела после жуткого ДТП с автобусом и 12 погибшими

Следственный комитет России сообщил в telegram-канале о возбуждении уголовных дел в связи со смертельным дорожно-транспортным происшествием с участием рейсового автобуса в Архангельской области.
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