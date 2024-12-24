Ест снег, кружится и машет руками: 9 лайфхаков, которыми пользуются школьники, чтобы «заболеть»

Изобретательности некоторых детей можно только позавидовать фото: Shutterstock/Fotodom.ruВпереди новогодние каникулы, но школьникам очень хочется их продлить — в преддверии праздников на многочисленных форумах в сети то и дело появляются лайфхаки, помогающие прогулять уроки.
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