Ест снег, кружится и машет руками: 9 лайфхаков, которыми пользуются школьники, чтобы «заболеть»

Изобретательности некоторых детей можно только позавидовать фото: Shutterstock/Fotodom.ruВпереди новогодние каникулы, но школьникам очень хочется их продлить — в преддверии праздников на многочисленных форумах в сети то и дело появляются лайфхаки, помогающие прогулять уроки.