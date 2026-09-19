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ТАСС

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Матвиенко назвала бессовестными называющих выборы в РФ нелегитимными политиков ЕС

Матвиенко назвала бессовестными называющих выборы в РФ нелегитимными политиков ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Европейские политики, которые рассылают по странам ЕС "методички" с тем, что выборы в Госдуму в России "нелегитимные и недемократичные", являются бессовестными людьми.

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