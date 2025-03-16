❗️⚡️На Ставрополье появится инновационный кластер для разработки БАС. В Северо-Кавказском федеральном университете создадут инновационно-производственный кластер радиоэлектроники и БАС.
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❗️⚡️На Ставрополье появится инновационный кластер для разработки БАС. В Северо-Кавказском федеральном университете создадут инновационно-производственный кластер радиоэлектроники и БАС.