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В ожидании скорого кризиса Кремль решил не тратить средства ФНБ на стариков и нищих

В ожидании скорого кризиса Кремль решил не тратить средства ФНБ на стариков и нищих

Распухшую от газовых сверхдоходов «госкубышку», похоже, вновь попридержат «для своих» Андрей Захарченко Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Материал комментируют: Иван Родионов   Леонид Хазанов   Олег Комолов Согласно официальной версии, основное целевое предназначение Фонда национального благосостояния (ФНБ), который формируется в том числе за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, заключается в софинансировании добровольных пенсионных накоплений граждан России, обеспечении сбалансированности бюджета Пенсионного фонда страны, а также обеспечении сбалансированности (покрытия дефицита) все того же федерального бюджета.

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Владимр Семкин
Кремль хочет уничтожить наше поколение родившееся в СССР, ведь мы помним как мы были счастливы строя светдое будущее для своих внуков путь в коммунизм, а власьи нынешней нужен капитализм, чтобы жирлвать на золотом унитазе

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