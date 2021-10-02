В ожидании скорого кризиса Кремль решил не тратить средства ФНБ на стариков и нищих

Распухшую от газовых сверхдоходов «госкубышку», похоже, вновь попридержат «для своих» Андрей Захарченко Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Материал комментируют: Иван Родионов Леонид Хазанов Олег Комолов Согласно официальной версии, основное целевое предназначение Фонда национального благосостояния (ФНБ), который формируется в том числе за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, заключается в софинансировании добровольных пенсионных накоплений граждан России, обеспечении сбалансированности бюджета Пенсионного фонда страны, а также обеспечении сбалансированности (покрытия дефицита) все того же федерального бюджета.