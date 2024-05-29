Экстренная посадка вертолета Ми-8Т в Мурманской области: что известно

Во вторник 28 мая в Мурманской области экстренно сел вертолет Ми-8Т. Рассказываем, что известно.Около 14:30 дня вторника, 28 мая, в Мурманской области (южнее самого Мурманска на 300 километров) совершил экстренную посадку вертолет Ми-8Т.