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Экстренная посадка вертолета Ми-8Т в Мурманской области: что известно

Экстренная посадка вертолета Ми-8Т в Мурманской области: что известно

Во вторник 28 мая в Мурманской области экстренно сел вертолет Ми-8Т. Рассказываем, что известно.Около 14:30 дня вторника, 28 мая, в Мурманской области (южнее самого Мурманска на 300 километров) совершил экстренную посадку вертолет Ми-8Т.

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