Сети и свечи изготовят и отправят бойцам на СВО женщины Новосибирской области

Специальная мастерская по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей для отправки в зону СВО открылась 6 марта на базе женского клуба, который функционирует на площадке центра занятости населения города Новосибирска.
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