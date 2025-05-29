Valve выпустила обновление SteamOS 3.7.9 Beta: исправления для ROG Ally, Le...

Valve выпустила обновление SteamOS 3.7.9 Beta: исправления для ROG Ally, Legion Go S и загрузки на AMD Strix PointКомпания Valve продолжает активно совершенствовать SteamOS, делая её всё более совместимой с разнообразными устройствами.
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