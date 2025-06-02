Перепись пчел в Приангарье: все пчелосемьи промаркируют в 2025 году

Согласно федеральному закону «О ветеринарии», до 1 сентября текущего года все пчелы в России должны быть промаркированы групповым методом, а информация о них внесена в компонент «Хорриот» системы Россельхознадзора «ВетИС».
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