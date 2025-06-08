IO Interactive раскрыла подробности 007: First Light: Бонд без лицензии на убийство, никак...

IO Interactive раскрыла подробности 007: First Light: Бонд без лицензии на убийство, никаких кроссоверов с фильмамиСтудия IO Interactive поделилась новыми подробностями об игре 007: First Light, которая была анонсирована в рамках мероприятия State of Play.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)