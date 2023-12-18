Илон Маск поразмышлял про инопланетян

Американский инженер и предприниматель Илон Маск заявил, что не видел доказательств существования инопланетян, и предположил, что земляне являются единственными разумными существами в той части Млечного пути, где расположена Солнечная система, сообщает independent .
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