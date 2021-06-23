Забываемые победы 22 июня 1941 года

Трагичные события первого дня войны, вероломство немцев, масштабность нападения, большие потери закрыли невероятное – первые победы РККА, первые удачные операции, первые контрудары с разгромом вермахта и его союзников прямо в начальные дни войны.
Трагичные события первого дня войны, вероломство немцев, масштабность нападения, большие потери закрыли невероятное – первые победы РККА, первые удачные операции, первые контрудары с разгромом вермахта и его союзников прямо в начальные дни войны.
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