Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе опустился до 52,1 пункта

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности России (PMI) составил 52,1 пункта в августе по сравнению с 53,6 в июле, что свидетельствует об умеренном улучшении состояния российского производственного сектора.