В судейском корпусе Испании обеспокоены напряженными отношениями с «Реалом». CTA ждет, что давление усилится перед класико (Cadena SER)

В судейском корпусе Испании обеспокоены эскалацией отношений с «Реалом». Как сообщает Cadena SER, в Техническом комитете судей (CTA) на всех уровнях выражают беспокойство по поводу враждебной риторики « Реала » в отношении арбитров Ла Лиги, а также из-за усиления давления на трибунах, в СМИ и клубных медиа в нынешнем сезоне.