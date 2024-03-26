Минтруд предложил ограничить срок трудовых договоров с мигрантами двумя годами

Минтруд предложил ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами. Разработанный министерством законопроект предусматривает, что целевым набором работников будет заниматься специальная компания, а сам такой набор станет приоритетным механизмом найма иностранцев на работу.
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