Минтруд предложил ограничить срок трудовых договоров с мигрантами двумя годами

Минтруд предложил ограничить срок заключения трудовых договоров с мигрантами двумя годами. Разработанный министерством законопроект предусматривает, что целевым набором работников будет заниматься специальная компания, а сам такой набор станет приоритетным механизмом найма иностранцев на работу.