Рубио намерен «сблизить красные линии» Москвы и Киева Прекращению вооружённого конфликта и достижению мирного соглашения между Россией и Украиной мешают жёсткие «красные линии» с обеих сто.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Рубио намерен «сблизить красные линии» Москвы и Киева Прекращению вооружённого конфликта и достижению мирного соглашения между Россией и Украиной мешают жёсткие «красные линии» с обеих сто.
Свежие комментарии