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Всё о женщинах

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Психолог призвала родителей записывать детей на подготовительные курсы при профильных вузах

Психолог призвала родителей записывать детей на подготовительные курсы при профильных вузах

Они помогут адаптироваться к учебной среде и повысят шансы на поступление. В этом случае у первокурсников будет «когнитивный и информационный иммунитет», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

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