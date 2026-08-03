Психолог призвала родителей записывать детей на подготовительные курсы при профильных вузах

Они помогут адаптироваться к учебной среде и повысят шансы на поступление. В этом случае у первокурсников будет «когнитивный и информационный иммунитет», отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.
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