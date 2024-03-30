В Санкт-Петербурге пройдет театральный форум «Встречи в России»

26-й театральный фестиваль «Встречи в России» пройдет с 3 по 9 апреля и будет посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.