Блинчики школьные «Три стакана». Рецепт с уроков Домоводства родом из СССР

Не знаю, у кого как, но в моём детстве на уроках Домоводства нас учили не только делать выкройки трусов и фартуков, но и учили готовить первое-второе -третье и компот! Печенье с уроков Домоводства из моего детства теперь печёт и моя дочь.
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