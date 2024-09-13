Невероятный отдых в секретном курорте России: покоряет туристов, затмевая своими прелестями даже Сочи – и в бархатный сезон хорош Ольга БезродняяВ России ещё много неизведанных туристами мест, но уже одно из них обрело популярность, не уступая по красоте и комфорту Сочи.