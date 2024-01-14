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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Быстро и нагло. Эксперты раскрыли, почему мошенники обманывают пенсионеров

Быстро и нагло. Эксперты раскрыли, почему мошенники обманывают пенсионеров

В лихие 90-е у граждан выманивали деньги гадалки. Затем по домам ходили представители разных фирм, предлагающие свои услуги по сильно завышенным ценам.

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Комментарии
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Anodtat
Я не пойму, как у пенсионеров из глубинки, получающих пенсию 16 тысяч могут быть накопления. Или мошенники таких игнорят.
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13 час.
АП
Алекс Поручик
Пару, тройку таких колл-центров накрыть и положить там всех наглухо из автоматов- мошенники сразу прикроют свои операции. А если звонят с пока не освобождённой от нацистов территории Хохляндии-то прислать им ракету.
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10 час.
Лариса Шемисова
Очень просто, будут есть одни макароны, но копить &quot;на похороны&quot;,чтобы потом никого не обременить, понятно, что не за один год.
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1 час.

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