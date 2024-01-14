Быстро и нагло. Эксперты раскрыли, почему мошенники обманывают пенсионеров

Anodtat Я не пойму, как у пенсионеров из глубинки, получающих пенсию 16 тысяч могут быть накопления. Или мошенники таких игнорят.

АП Алекс Поручик Пару, тройку таких колл-центров накрыть и положить там всех наглухо из автоматов- мошенники сразу прикроют свои операции. А если звонят с пока не освобождённой от нацистов территории Хохляндии-то прислать им ракету.