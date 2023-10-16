Вторая Родина: Галкина*, Макаревича* и Ко ждут в России?

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке в нашем обществе появилась некая аномалия взглядов и идентичности: люди, которые ненавидят Россию и желают ей гибели, при этом желают победы Израиля, то есть, по сути, поддерживают бомбардировки палестинского сектора Газа.
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