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Умер лауреат Нобелевской премии по физике и звезда науки Питер Хиггс

Умер лауреат Нобелевской премии по физике и звезда науки Питер Хиггс

В пресс-службе Эдинбургского университета рассказали, как умер лауреат Нобелевской премии.Умер 94-легний Питер Хиггс, лауреат Нобелевской премии по физике, широко известный в научных кругах далеко за пределами Великобритании, где он родился.

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