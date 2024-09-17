Что-то нам это напоминает: Медведев предложил создать базу «врагов»

По его мнению, такая база могла бы быть использована "для вполне прикладных целей". Медведев утверждает, что в истории много примеров, когда месть носила отложенный характер, и такие операции требуют тщательного планирования.
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