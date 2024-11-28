В ГД предложили увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке

Депутаты Госдумы направили обращение на имя главы кабмина Михаила Мишустина с просьбой увеличить максимальный размер кредита по семейной ипотеке в связи с непростой экономической ситуацией, пишет газета «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии