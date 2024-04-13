СВО и "социалка". Стало известно, о чем расскажет Виктор Томенко в ежегодном отчете

На апрельской сессии АКЗС губернатор расскажет, что делало правительство в 2023 году Поддержка участников СВО, рост расходов на "социалку", успехи в промышленности и других сферах станут основными темами доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе в 2023 году.