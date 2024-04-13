Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

170 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    Обдирают людей, как могут. Брать сбор надо с тех, кто зарабатывает на этом. Так что пошли вы нах со своим туризмом!В России могут вв...
  • alik3456 Джексон
    Вот до чего доводят Вейпы. Хрен знает что туда наливают на табачной фабрике. А кому принадлежат табачные фабрики? Вот...Москвичи стали ча...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот такие почетные с миллионными зарплатами таких же бездарей 11 зажравшимися дармоедов бегающими по футбольному полю...Россиянам посовет...

СВО и "социалка". Стало известно, о чем расскажет Виктор Томенко в ежегодном отчете

СВО и "социалка". Стало известно, о чем расскажет Виктор Томенко в ежегодном отчете

На апрельской сессии АКЗС губернатор расскажет, что делало правительство в 2023 году Поддержка участников СВО, рост расходов на "социалку", успехи в промышленности и других сферах станут основными темами доклада губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе в 2023 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору