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Газета «Культура»

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«Не читайте до завтрака советских газет». Булгаков-журналист на выставке в Центре Гиляровского

«Не читайте до завтрака советских газет». Булгаков-журналист на выставке в Центре Гиляровского

Материал опубликован в №6 печатной версии газеты «Культура» от 27 июня 2024 года. Музей Михаила Булгакова совместно с Музеем Москвы представляет выставку «Москва глазами Булгакова-журналиста» в Центре Гиляровского.

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