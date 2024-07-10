«Не читайте до завтрака советских газет». Булгаков-журналист на выставке в Центре Гиляровского

Материал опубликован в №6 печатной версии газеты «Культура» от 27 июня 2024 года. Музей Михаила Булгакова совместно с Музеем Москвы представляет выставку «Москва глазами Булгакова-журналиста» в Центре Гиляровского.
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