Школьников и студентов приглашают присоединиться к программе «Технолидеры Москвы»

Начался прием заявок на участие в акселераторе технологических проектов «Технолидеры Москвы». Учащихся старших классов, колледжей и ВУЗов, в возрасте от 14 до 23 лет, приглашают принять участие в проекте и получить шанс на реализацию своих бизнес-идей в научно-технической сфере.