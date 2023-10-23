Школьников и студентов приглашают присоединиться к программе «Технолидеры Москвы»

Начался прием заявок на участие в акселераторе технологических проектов «Технолидеры Москвы». Учащихся старших классов, колледжей и ВУЗов, в возрасте от 14 до 23 лет, приглашают принять участие в проекте и получить шанс на реализацию своих бизнес-идей в научно-технической сфере.
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