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Конкурирующие версии причин повреждения: пределы отказа в назначении судебной экспертизы

Когда исход спора об убытках зависит от причины повреждения сооружения, вправе ли суд выбрать одну из конкурирующих инженерных версий без судебной экспертизы? На примере постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.

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