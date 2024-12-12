Как сын вернул к жизни 91-летнюю мать, предложив ей стать героиней фотоцикла

Снова молода душой: фотоцикл для матери от любящего сына "Жизнь - это не ожидание смерти. Жизнь - это желание жить", - к такому выводу пришел фотограф Тони Лучиани (Tony Luciani), после того, как предложил своей маме стать героиней одной из его фотоисторий.