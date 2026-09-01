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Экс-депутат заявил о возможном вмешательстве стран Балтии в голосование на выборах в Госдуму

Экс-депутат заявил о возможном вмешательстве стран Балтии в голосование на выборах в Госдуму

В преддверии выборов в Государственную думу России бывший депутат, имя которого не указано, высказал предположение о том, что страны Балтии могут создавать препятствия для голосования российских граждан.

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