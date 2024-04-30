Польша подала заявление об участии в ядерной программе НАТО

Власти Польша подали и не отзывали заявление об участии в ядерной программе НАТО Nuclear sharing. Об этом заявил в эфире Польского телевидения заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.
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