Происшествия

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В Хабаровском крае сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств в особо крупном размере

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре с сообщением о краже денежных средств обратился 53-летний индивидуальный предприниматель.

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