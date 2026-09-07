Wildberries поборется с MAX

Очень грамотное продвижение своего мессенджера WB Chat начала объединенная компания Wildberries & Russ — о приложении пишут СМИ и блогеры как о примере ненавязчивого продвижения новой соцсети, частенько прямо противопоставляя его Max ОСТОРОЖНО: ПРОДУКТ ТЕСТИРУЮТ НА ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИИчитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Многовато авианос...
- ВА Европа придет со ...
- ЦИК утвердил итог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым