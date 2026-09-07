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Wildberries поборется с MAX

Wildberries поборется с MAX

Очень грамотное продвижение своего мессенджера WB Chat начала объединенная компания Wildberries & Russ — о приложении пишут СМИ и блогеры как о примере ненавязчивого продвижения новой соцсети, частенько прямо противопоставляя его Max ОСТОРОЖНО: ПРОДУКТ ТЕСТИРУЮТ НА ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИИчитайте на monocle.

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