Wildberries поборется с MAX

Очень грамотное продвижение своего мессенджера WB Chat начала объединенная компания Wildberries & Russ — о приложении пишут СМИ и блогеры как о примере ненавязчивого продвижения новой соцсети, частенько прямо противопоставляя его Max ОСТОРОЖНО: ПРОДУКТ ТЕСТИРУЮТ НА ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИИчитайте на monocle.