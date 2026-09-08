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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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90% россиян тратят больше денег, чем могут себе позволить — потому что «жизнь

90% россиян тратят больше денег, чем могут себе позволить — потому что «жизнь одна». Люди не хотят экономить ни на одежде (53%), ни на подарках близким (42%), ни на встречах с друзьями в ресторанах и кафе (33%), сообщает «Пакет» от X5.

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