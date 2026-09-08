90% россиян тратят больше денег, чем могут себе позволить — потому что «жизнь одна». Люди не хотят экономить ни на одежде (53%), ни на подарках близким (42%), ни на встречах с друзьями в ресторанах и кафе (33%), сообщает «Пакет» от X5.