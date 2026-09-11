Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Кадровик с миллионным размахом: Минобороны постепенно избавляется от «слабых на кошелек» генералов

Кадровик с миллионным размахом: Минобороны постепенно избавляется от «слабых на кошелек» генералов

Кадровик с миллионным размахом: Минобороны постепенно избавляется от «слабых на кошелек» генералов Генерал Александр Михайлов: «Все преступления в сфере обороны и госбезопасности, совершенные в военное время, я бы приравнивал к измене родине» Ирина Мишина На фото: суд по делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова (Фото: Юлия Морозова/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Александр Михайлов «Кадры решают всё» — эта поговорка из советского прошлого относилась в том числе к руководителям отделов кадров учреждений.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Gennady Sokolovsky
Gennady Sokolovsky

В здании на Фрунзенской набережной - просто списочным составом выводи во двор и "ПЛИ!" - нисколько не ошибёшься.

Эти "ахвисеры", видите ли - "ходили НА РАБОТУ", вместо "НА СЛУЖБУ".

Профиль пользователя ninikooo Митусова
ninikooo Митусова

Где СМЕРШ?! Такие подонки должны быть казнены по законам военного времени с конфискацией всего украденного, оформленного на жен, детей, любовниц и друзей- до нитки. Пора уже уничтожать физически эту нечисть, а  не сажать под домашний арест перед телевизором.  Депортировать его в Белоруссию, там судьи Лукашенко вынесут ему справедливый приговор, пока наши соплежуи берут взятки и собирают « положительные характеристики»

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

За воровство из фондов МО, в период ведения боевых действий,
вообще-то расстрел положен, а не 10 лет в комфортабелной зоне...