Кадровик с миллионным размахом: Минобороны постепенно избавляется от «слабых на кошелек» генералов Генерал Александр Михайлов: «Все преступления в сфере обороны и госбезопасности, совершенные в военное время, я бы приравнивал к измене родине» Ирина Мишина На фото: суд по делу главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова (Фото: Юлия Морозова/ТАСС) Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Александр Михайлов «Кадры решают всё» — эта поговорка из советского прошлого относилась в том числе к руководителям отделов кадров учреждений.
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Бойцы дерутся на фронте, генералишки воруют, слов нет просто, только пипипи...
В здании на Фрунзенской набережной - просто списочным составом выводи во двор и "ПЛИ!" - нисколько не ошибёшься.
Эти "ахвисеры", видите ли - "ходили НА РАБОТУ", вместо "НА СЛУЖБУ".
Судить по законам военного времени. И отменить мораторий на смертную казнь.
Где СМЕРШ?! Такие подонки должны быть казнены по законам военного времени с конфискацией всего украденного, оформленного на жен, детей, любовниц и друзей- до нитки. Пора уже уничтожать физически эту нечисть, а не сажать под домашний арест перед телевизором. Депортировать его в Белоруссию, там судьи Лукашенко вынесут ему справедливый приговор, пока наши соплежуи берут взятки и собирают « положительные характеристики»
даа что-то не помниться. чтоб при совдепии вороватых хенералов прищучивали... самоё большоё - с наворованным по-тихому отправляли в отставку.. Но это редко... номенклатуру даже в армии, берегли - свои же
За воровство из фондов МО, в период ведения боевых действий,
вообще-то расстрел положен, а не 10 лет в комфортабелной зоне...