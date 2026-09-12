Сила в правде
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Сила в правде

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Лиман давят резервами и роями дронов, Орехов берут охватом. Что было 12 сентября

Лиман давят резервами и роями дронов, Орехов берут охватом. Что было 12 сентября

В Орехове штурмовики остановились, гарнизон отошёл на север. Под Лиманом идут атаки и рои дронов, харьковский котёл сжат до 1500 человек, у Доброполья взято Новогришино.

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