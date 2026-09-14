На пороге грандиозного . Нефть, хуситы и все-все-все Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик.
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Прорыв через глушилки: Россия бросила в бой систему связи «Радуга»
Полностью российская помехозащищенная система радиосвязи «Радуга» успешно прошла практическое применение в зоне специальной военной операции. Разработку создала компания «Сектор», которая также производит коммутатор «Селектор» и выносную систему «Светофор».
По данным разработчика, оборудование использовали на одном из участков фронта. Перед специалистами стояла задача восстановить снабжение подразделения, поскольку грузовые беспилотники перестали достигать целей из-за проблем с каналом управления. После установки отечественного оборудования система беспилотной доставки снова заработала стабильно.
«В результате система беспилотной доставки восстановлена, работает штатно и стабильно», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Сектора».
Таким образом, разработка получила практическую проверку непосредственно в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы. В компании подчеркнули, что все основные изделия комплекса производятся собственными силами.
Как работает «Радуга»
«Радуга» предназначена для обеспечения устойчивой радиосвязи с беспилотными летательными аппаратами. Разработчики использовали сочетание инженерных решений и программных алгоритмов для повышения помехозащищенности системы. Оборудование рассчитано на несколько сценариев применения, включая управление FPV-дронами и дронами-минёрами.
В связке с коммутатором «Селектор» и системой «Светофор» комплекс способен использовать динамическую смену частот. Такая возможность особенно важна при усилении воздействия радиоэлектронных средств противника. При ухудшении связи оператор может задействовать резервный канал непосредственно во время полёта беспилотника.
«Можно вручную прямо во время полёта подключить резервную третью частоту», — рассказали в компании.
По словам представителей «Сектора», система одновременно работает на трёх частотах. Оборудование выбирает сигнал с наиболее подходящими характеристиками, позволяя сохранить управление беспилотником при изменении обстановки. Разработчики называют такую архитектуру более отказоустойчивой по сравнению с каскадными решениями.
Три канала вместо одного
В «Секторе» объяснили, что традиционная каскадная архитектура создаёт дополнительную уязвимость. При выходе одного звена из строя может нарушиться работа всей цепочки управления беспилотником. Параллельное резервирование позволяет сохранить работоспособность системы при проблемах с отдельным каналом.
Особое значение это приобретает в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. Если рабочая частота оказывается подавлена, оператор получает возможность перейти на резервный вариант. Это позволяет продолжить выполнение задачи без немедленной замены всего оборудования.
Фильтры защищают канал от помех
Конструкция «Радуги» также предусматривает специальные фильтры, установленные на разных участках приёмного тракта. На входе приёмника находится полосовой фильтр, который отсеивает значительную часть нежелательных сигналов. Дополнительные фильтры установлены в цепях питания и передачи сигналов.
Антенна системы припаяна непосредственно к плате, а электронные компоненты размещены под защитным экраном. В «Секторе» считают, что такая конструкция помогает снизить воздействие внешних помех на оборудование. Разработчики сравнили работу узкополосной системы со способностью различать конкретный голос среди сильного окружающего шума.
«Узкая полоса не всасывает фоновые шумы, как в широкополосных системах связи без встроенных фильтров», — пояснили в компании.
По информации разработчика, компоненты системы проходят монтаж и тестирование на собственном производстве. Компания связывает это с возможностью контролировать выпуск оборудования и уменьшать зависимость от иностранных поставок. При этом «Сектор» заявляет, что его продукция используется как военными, так и гражданскими операторами БПЛА.
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