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Военные новости ★ спецоперация

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Поставка контрафактных подшипников для авиационных колёс вывела из строя пять

Поставка контрафактных подшипников для авиационных колёс вывела из строя пять военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А Поставка некачественных подшипников нанесла ущерб Минобороны на 130 млн.

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