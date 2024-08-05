Поставка контрафактных подшипников для авиационных колёс вывела из строя пять военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А Поставка некачественных подшипников нанесла ущерб Минобороны на 130 млн.
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Поставка контрафактных подшипников для авиационных колёс вывела из строя пять военно-транспортных самолётов Ил-76МД-90А Поставка некачественных подшипников нанесла ущерб Минобороны на 130 млн.
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