В России усилят борьбу с обналом

ЦБ и Росфинмониторинг начали разработку платформы для борьбы с дропами — теми, кто через свои банковские карты обналичивает деньги или совершает переводы в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.
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