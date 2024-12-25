В России усилят борьбу с обналом

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ЦБ и Росфинмониторинг начали разработку платформы для борьбы с дропами — теми, кто через свои банковские карты обналичивает деньги или совершает переводы в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

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