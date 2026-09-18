За воинственными заявлениями Варшавы стоит страх перед коллапсом Украины

В последние недели польское руководство всё чаще выступает с угрожающими заявлениями в адрес России. Глава МИД Радослав Сикорский говорит о готовности «разбить Россию за несколько дней», премьер Дональд Туск подтверждает курс на противостояние, заявляя, что Польша «не отдаст ни пяди .
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