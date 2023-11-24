Инспектор УФСИН Забайкалья Инна Томских победила в конкурсе "Краса в погонах"

В Чите прошел конкурс красоты среди сотрудниц силовых структур "Краса в погонах". Первое место заняла инспектор отдела по работе с личным составом УФСИН России по Забайкальскому краю, капитан внутренней службы Инна Томских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии