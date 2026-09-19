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Крымская газета

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Борьба за скифское золото продолжается: где сокровища Крыма сейчас

Борьба за скифское золото продолжается: где сокровища Крыма сейчас

Судьба скифского золота остаётся неизвестной, но борьба за его возвращение продолжается. «ЦИВИЛИЗОВАННАЯ» ЕВРОПА – Голландцы и укронацистский режим действуют точно так же, как действовали нацисты.

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