Судьба скифского золота остаётся неизвестной, но борьба за его возвращение продолжается. «ЦИВИЛИЗОВАННАЯ» ЕВРОПА – Голландцы и укронацистский режим действуют точно так же, как действовали нацисты.
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