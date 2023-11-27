National Interest: Российские Су-30СМ отвлекают ПВО ВСУ в зоне СВО

Военный обозреватель Майя Карлин сообщила, что российские Су-30СМ способны отвлекать украинские комплексы противовоздушной обороны на территории СВО, в то время как высотные бомбардировщики занимаются выполнением поставленных целей.
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