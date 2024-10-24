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В проекте «Морошка» появились новые партнеры и выгодные предложения для покупателей

В проекте «Морошка» появились новые партнеры и выгодные предложения для покупателей

За два месяца осени к программе лояльности «Морошка» присоединилось 13 новых партнеров. Особенно активные предприниматели Лабытнанги и Надыма, где сразу шесть торгово-сервисных компаний начали сотрудничество.

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